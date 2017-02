Lyon : Lopes et l’importance du derby « Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Éliminé par l’Olympique de Marseille (1-2, ap) en Coupe de France mardi, l’Olympique Lyonnais va devoir se reprendre face à Saint-Etienne ce dimanche (21h) lors de la 23e journée de Ligue 1. Un déplacement périlleux chez l’ennemi de la région très attendu par le gardien rhodanien Anthony Lopes (26 ans, 21 matchs en L1 cette saison). "Un derby encore plus important que d'habitude ? Oui, on sait qu'on a toujours l'obligation de gagner lors d'un derby et dans le contexte actuel, une victoire permettrait de fortement relever la tête et de lancer une bonne dynamique. Gagner là-bas nous donnerait un énorme coup de boost. Clairement, le match de dimanche est très important pour nous", a commenté le Portugais sur les ondes de Radio Scoop. Suite à sa récente polémique concernant la rivalité avec le club stéphanois (voir ici), le Gone sera attendu au tournant pour cette rencontre bouillante ! Suite à sa récente polémique concernant la rivalité avec le club stéphanois (), le Gone sera attendu au tournant pour cette rencontre bouillante !

