Chelsea : Hazard compare Conte et Mourinho « Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- De retour à un niveau exceptionnel avec Chelsea, l’ailier Eden Hazard (26 ans, 22 matchs et 9 buts en Premier League cette saison) revit sous les ordres d’Antonio Conte. L’occasion pour le Belge de comparer l’Italien à son ancien coach, José Mourinho. "Nous travaillons beaucoup sur le positionnement tactique et nous savons exactement quoi faire sur le terrain, je sais où je dois aller et où les défenseurs doivent aller, a commenté le Diable Rouge au micro de Sky Sports. Avec Mourinho, nous avions un système mais nous ne le travaillions pas à l'entraînement. Nous savions ce qu'il fallait faire car nous sommes professionnels mais peut-être que les automatismes étaient légèrement différents." Des changements qui ont fait beaucoup de bien à l’ancien Lillois. Des changements qui ont fait beaucoup de bien à l’ancien Lillois.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+