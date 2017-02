PSG : Kluivert satisfait du mercato

Attendu au tournant, le directeur du football Patrick Kluivert estime que le Paris Saint-Germain a réussi son mercato hivernal. Que ce soit pour les recrues ou les départs temporaires, le Batave s’est félicité des choix du club de la capitale.

"Le téléphone sonne moins (rire). Nous sommes contents de notre mercato. Draxler et Guedes sont de grands joueurs. On a prêté deux joueurs : Ikoné à Montpellier et Jesé à Las Palmas. J'espère que les deux joueurs vont montrer toutes leurs qualités et apporter un plus à notre équipe", a confié le Néerlandais au micro d’Eurosport.

Un bilan qui attendra la fin de saison !