PSG : pourquoi David Luiz a quitté le club « Par Youcef Touaitia - Le 03/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Brillant sous les couleurs de Chelsea, le défenseur central David Luiz (29 ans, 19 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a quitté le Paris Saint-Germain dans les dernières heures du mercato estival contre un joli chèque de 40 millions d'euros. L'Equipe, qui cite un proche du directeur du football parisien Patrick Kluivert, nous informe que le départ du Brésilien était inéluctable. "Il n’avait pas le choix. David Luiz lui a mis le couteau sous la gorge", a révélé un membre de l'entourage du Néerlandais. Pour quelle raison ? Tout simplement car l'international auriverde sentait que sa place de titulaire était en grand danger. En effet, l'entraîneur francilien Unai Emery n'avait pas caché son intention de compter sur Marquinhos pour la saison en cours. Hasard ou coïncidence, le retour de l'ancien Romain en France après des Jeux Olympiques réussis à Rio de Janeiro s'est effectué quelques jours avant le déplacement à Monaco (1-3). Un match au cours duquel l'actuel Blue avait complètement sombré, provoquant le penalty sur le deuxième but asémiste, avant d'être remplacé peu après l'heure de jeu par Thomas Meunier. Un changement mal vécu par Luiz, qui s'est empressé de réclamer son transfert à Kluivert le lendemain... Hasard ou coïncidence, le retour de l'ancien Romain en France après des Jeux Olympiques réussis à Rio de Janeiro s'est effectué quelques jours avant le déplacement à Monaco (1-3). Un match au cours duquel l'actuel Blue avait complètement sombré, provoquant le penalty sur le deuxième but asémiste, avant d'être remplacé peu après l'heure de jeu par Thomas Meunier. Un changement mal vécu par Luiz, qui s'est empressé de réclamer son transfert à Kluivert le lendemain...

