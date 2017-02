OM : dénouement imminent pour Diarra ?

Annoncé partant depuis de nombreux mois, le milieu de terrain Lassana Diarra (31 ans, 10 matchs en L1 cette saison) pourrait rester du côté de l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de la saison. Quelle que soit la décision de l'international tricolore, celle-ci devrait être prise dans les prochains jours selon le président Jacques-Henri Eyraud.

"Je vais dire une seule chose sur ce cas : je pense que le moment de vérité approche pour Lassana Diarra, a assuré le dirigeant phocéen sur les ondes de RMC. Je pense qu’on a fait beaucoup d’efforts pour lui permettre de rester dans le projet. Beaucoup. Mais ça dépend d’abord de sa volonté et de ses demandes. Sa volonté ? Il faut lui demander. Il faut qu’on discute ensemble et je pense qu’on arrivera à une solution dans les jours ou les semaines qui viennent. On verra. Ce sont deux parties qui décident si elles veulent continuer ensemble et dans quelles conditions. C’est aussi simple que ça."

Diarra, un feuilleton bientôt terminé, donc.