PSG : Emery se réjouit du retour de Pastore Par Youcef Touaitia - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Absent depuis le mois de novembre, le milieu offensif du Paris Saint-Germain Javier Pastore (27 ans, 5 matchs en L1 cette saison) a disputé 21 minutes face à Rennes (4-0), mercredi soir en Coupe de France. Un retour remarqué puisque l'Argentin a délivré une subtile passe décisive pour Hatem Ben Arfa en fin de partie, au grand bonheur d'Unai Emery. "Il est à Paris depuis 5 ou 6 ans et c'est un très bon joueur. Il a des qualités différentes des autres joueurs sur le terrain. Il est très bien rentré, il a très bien joué sur tout le terrain avec le ballon, il ne l'a pas perdu, il a donné beaucoup d'options aux joueurs près de lui et il a fait beaucoup de lignes de passes pour faire progresser le ballon. C'est bon qu'il entre, qu'il joue des minutes, qu'il prenne de la confiance. Bien sûr qu'il va beaucoup aider l'équipe dans le futur", a assuré l'entraîneur espagnol au micro d'Eurosport. Et si Pastore était la belle surprise de cette seconde partie de saison pour Paris ? Et si Pastore était la belle surprise de cette seconde partie de saison pour Paris ?

