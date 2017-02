OM : la mise au point d'Eyraud sur le projet Par Youcef Touaitia - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Alors que l'Olympique de Marseille pourrait lâcher 50 millions d'euros afin de recruter un grand attaquant l'été prochain (voir article de 12h36), le président Jacques-Henri Eyraud s'est exprimé sur le futur du club phocéen et le projet mis en place. "On a dit qu’on dépenserait 200 millions pour renforcer cette équipe, sans doute sur une durée maximum de quatre ans, a rappelé le dirigeant olympien sur les ondes de RMC. On veut être le plus vite possible compétitif. On verra dans quatre ans, on travaille sur un temps long, mais le moment-clé sera l’été prochain, pour jouer les premiers rôles la saison prochaine. Donc il faudra faire ce qu’il faut." Autrement dit, du très lourd pourrait débarquer à l'OM afin de jouer les premiers rôles lors du prochain exercice. Autrement dit, du très lourd pourrait débarquer à l'OM afin de jouer les premiers rôles lors du prochain exercice.

