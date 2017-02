Tigres : Delort explique son échec Par Youcef Touaitia - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Recruté par Toulouse pour 6 millions d’euros, l’attaquant Andy Delort (25 ans) a connu une expérience difficile au Mexique avec les Tigres de Monterrey. L’ancien Caennais a évoqué les raisons de cet échec. "Il faut dire que mon arrivée au Mexique fut compliquée. J’y suis allé sans préparation et alors que l’équipe tournait bien : ils en étaient déjà à la 7e journée. Je faisais de bonnes entrées malgré tout, j’ai dû jouer 4 ou 5 matchs et je marquais presque à chaque fois. L’entraîneur m’a dit qu’il avait vu que j’allais devenir un grand joueur si je continuais à m’entraîner comme je le faisais, mais il n’y avait tout simplement pas la place pour tout le monde devant", a regretté Delort. "Je n’ai pas perdu mon football en allant là-bas, simplement, mon adaptation ne s’est pas aussi bien passée que je l’aurais espéré. Avec ma famille, on se sentait un peu seuls, malgré le fait que les Tigres avaient fait tout ce qu’il fallait pour que je me sente bien, que Dédé (Gignac, ndlr) était là aussi, la France me manquait, j’étais trop loin de chez moi", a continué le Sétois. "Je n’ai pas perdu mon football en allant là-bas, simplement, mon adaptation ne s’est pas aussi bien passée que je l’aurais espéré. Avec ma famille, on se sentait un peu seuls, malgré le fait que les Tigres avaient fait tout ce qu’il fallait pour que je me sente bien, que Dédé (Gignac, ndlr) était là aussi, la France me manquait, j’étais trop loin de chez moi", a continué le Sétois.

