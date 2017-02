Lille : El Ghazi pense déjà à un grand club

Recruté pour 7 millions d’euros à l’Ajax Amsterdam, l’ailier Anwar El Ghazi (21 ans) va tenter de poursuivre sa progression avec Lille. Ambitieux, le Néerlandais se voit même déjà ailleurs dans un futur proche !

"Mon but est de percer, de passer à un plus grand club si possible. Je suis très ambitieux. Oui, si c’est possible, j’aimerais éventuellement jouer dans un plus grand club", a confié le Batave en conférence de presse.

Et si ce grand club pouvait déjà être Lille, qui met en place un projet de grande envergure ?