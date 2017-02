CdF : OM-Monaco en 8es, Niort pour le PSG Par Youcef Touaitia - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France s'est déroulé ce jeudi soir. L'Olympique de Marseille recevra l'AS Monaco dans l'énorme choc de ce tour alors que Bordeaux affrontera Lorient dans l'autre duel entre deux formations de l'élite. Le tenant du titre, le Paris Saint-Germain, se déplacera à Niort (L2) afin de valider son ticket pour les quarts de finale. Les rencontres auront lieu le mardi 28 février et le mercredi 1er mars. Le tirage complet : AJ Auxerre (L2) - Etoile Fréjus Saint-Raphaël FC (CFA) Bergerac Périgord FC (CFA) - Lille (L1) EA Guingamp (L1) - US Quevilly Rouen Métropole (National) Olympique de Marseille (L1) - AS Monaco (L1) Girondins de Bordeaux (L1) - Lorient (L1) CA Bastia (National) - Angers (L1) Chamois Niortais FC (L2) - Paris Saint-Germain (L1) US Avranches MSM (National) - RC Strasbourg Alsace (L2) US Avranches MSM (National) - RC Strasbourg Alsace (L2)

