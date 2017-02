Osasuna : Sirigu explique son choix Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après un prêt de six mois non concluant au FC Séville, le gardien Salvatore Sirigu (30 ans), qui appartient au PSG, a rejoint Osasuna. Le portier italien a expliqué son choix de rejoindre l'actuel 19e de Liga, motivé avant tout par le temps de jeu qui lui semble promis. "J’avais envie de jouer, de retrouver le jeu et d’être sur le terrain. C'est ce qui m’a manqué ces derniers mois. Tout s’est passé très vite. La décision a été prise rapidement. Osasuna m’a appelé, m’a voulu et m’a fait me sentir important. C’est le plus important. La conversation que j’ai eue avec l’entraîneur a été très importante au niveau humain. Ici, j’ai la possibilité d’être considéré comme un joueur", a déclaré Sirigu. A lui de réaliser une bonne seconde partie de saison pour intéresser des courtisans l'été prochain. A lui de réaliser une bonne seconde partie de saison pour intéresser des courtisans l'été prochain.

