Naples : Raiola ouvre la porte pour Ibra !

Naples : Raiola ouvre la porte pour Ibr a ! Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Sous contrat jusqu'en juin à Manchester United, Zlatan Ibrahimovic (35 ans, 22 matchs et 14 buts en Premier League cette saison) pourrait prolonger une saison de plus. A moins que l'attaquant suédois ne décide de retourner en Italie pour évoluer sous les couleurs de Naples. Son agent Mino Raiola ouvre la porte à un départ en direction du San Paolo. "Il a toujours été amoureux de Naples et de la passion des Napolitains. Il sait ce que signifie l’amour des Napolitains et cette passion l’a toujours attiré. Il a grandi dans une famille similaire aux Napolitains et après avec moi. Je sais que De Laurentiis (le président du Napoli, ndlr) le connaît et, avec Zlatan, vous ne savez jamais ce qui peut arriver", a confié le représentant à Radio CRC. Après la Juventus Turin, l'Inter Milan et le Milan AC, Zlatan évoluera-t-il dans un quatrième club italien ? Après la Juventus Turin, l'Inter Milan et le Milan AC, Zlatan évoluera-t-il dans un quatrième club italien ?

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+