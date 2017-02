Chelsea : Matic prévient Arsenal

Chelsea accueille Arsenal samedi pour le choc de la 24e journée de Premier League. Largement battus à l'aller (0-3), les Blues entendent bien prendre leur revanche à Stamford Bridge. Le milieu de terrain Nemanja Matic (28 ans, 22 matchs en Premier League cette saison) a mis en garde les Gunners.

"On a le droit de perdre un match, mais le plus important c'est la façon dont on réagit et, sur ce match contre Arsenal, nous n'avions pas bien réagi sur le terrain. Je suis sûr que cette fois l'histoire sera différente. Nous sommes prêts, physiquement et psychologiquement", a déclaré le Serbe en conférence de presse.

Arsenal n'aborde pas cette rencontre de la meilleure des manières avec une défaite à domicile contre Watford (1-2) mardi.