PSG : Ben Arfa n'a pas convaincu Rothen Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Malgré son but et ses deux passes décisives lors de la victoire du Paris Saint-Germain (4-0) face à Rennes, mercredi en Coupe de France, Hatem Ben Arfa n'a pas convaincu Jérôme Rothen au poste d'avant-centre, alors qu'Edinson Cavani était laissé au repos. L'ancien Parisien juge l'ancien Niçois pas fait pour ce rôle. "Ben Arfa a marqué des points ? Je ne suis pas d’accord. Il a montré ses limites à ce poste. Je le savais, je n’ai pas attendu ce match en bois pour le dire. (...) Il doit faire l’effort pour être à la réception des centres. Il doit faire l’effort d’être plus malin dans le geste du buteur. Il a eu des occasions de marquer avant ce but offert par Pastore et la défense de Rennes. Avant, il doit marquer ! Ses gestes ne sont pas justes ! Il y a un centre de Guedes, il s’obstine à vouloir contrôler le ballon, tu as l’impression qu’il veut entrer dans le but avec le ballon...", a lâché Rothen dans des propos rapportés par Canal Supporters. Les avis divergent sur le cas Ben Arfa puisque Pierre Ménès n'est pas du même avis ( Les avis divergent sur le cas Ben Arfa puisque Pierre Ménès n'est pas du même avis ( voir la brève de 14h39 ).

