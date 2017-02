OM : même Doria s'est surpris... Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Entré au poste de latéral gauche suite à la blessure de Patrice Evra face à Lyon (2-1 ap), mardi en Coupe de France, Doria (22 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) n'a pas seulement inscrit le but de la victoire marseillaise, il a également réalisé des gestes techniques que l'on n'attendait pas de la part du défenseur central brésilien. D'ailleurs, même le principal intéressé a été surpris en revoyant les images. "J'ai vu la vidéo de mes gestes techniques contre Lyon : je me suis dit, ce n'était pas moi !", a plaisanté l'Auriverde en conférence de presse. Doria en a profité pour adresser un message à ses dirigeants : "Mon objectif est de montrer le potentiel que j'ai. Le projet de l'OM, il y a une place pour moi, j'espère pouvoir le démontrer." Cette ambition fera plaisir à Rudi Garcia et à la direction olympienne. Cette ambition fera plaisir à Rudi Garcia et à la direction olympienne.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+