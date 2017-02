Man City : Guardiola, G. Jesus et la pastèque Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Pour sa troisième apparition sous le maillot de Manchester City, Gabriel Jesus (19 ans, 2 matchs et 1 but en Premier League cette saison) a réalisé une grosse performance avec un but et une passe décisive face à West Ham (4-0) mercredi. Son entraîneur Josep Guardiola est très satisfait des débuts de l'international brésilien qu'il a comparé à... une pastèque. "Nous avions beaucoup d'espoir en lui bien sûr, mais on ne sait jamais. Un joueur, c'est comme une pastèque : on ne peut pas savoir si elle est bonne tant qu'on ne l'a pas coupée. Jesus est un battant, avec un vrai instinct de buteur. Il a des rêves, il veut devenir quelqu'un dans le monde du football, et on va essayer de réussir ça avec lui", a déclaré le coach des Citizens en conférence de presse. Visiblement, la pastèque a été bien choisie. Visiblement, la pastèque a été bien choisie.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+