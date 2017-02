Séville : Monchi a bien tenté Payet...

Si Dimitri Payet (29 ans, 1 apparition toutes compétitions cette saison) a rejoint l'Olympique de Marseille pour 29,3 millions d'euros en provenance de West Ham, des rumeurs ont indiqué que le FC Séville avait tenté de chiper l'international français sur ce mercato d'hiver (voir ici). Une information confirmée par le directeur sportif du club andalou Monchi !

"Notre intérêt était réel et on a bien essayé d’y arriver, mais ça s’est avéré être impossible. On a tenté de tirer avantage des circonstances, entre West Ham et Marseille. Il semble qu’il y ait eu une ouverture pour nous, mais un accord a été finalement trouvé avec l’OM et c’était terminé", a révélé le dirigeant espagnol devant les médias.

Comme toujours, Séville était à l'affût d'un éventuel bon coup...