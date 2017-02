PSG : Ménès a apprécié l'atout Ben Arfa Par Damien Da Silva - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un but et de deux passes décisives, l'attaquant du Paris Saint-Germain Hatem Ben Arfa (29 ans, 24 apparitions et 2 buts toutes compétitions cette saison) a rendu une belle copie face à Rennes (4-0) mercredi en Coupe de France. Titularisé en pointe pour faire souffler Edinson Cavani, le Français a démontré qu'il pouvait être un atout pour le club de la capitale selon le consultant de Canal+, Pierre Ménès. "Puis dans cette rencontre où Emery avait décidé de laisser pas mal de titulaires au repos – notamment Cavani -, Ben Arfa en a profité pour faire un vrai bon match, avec une grosse activité, deux passes décisives et son premier but officiel sous le maillot parisien en prime. C’est un match qui va faire énormément de bien à Hatem, qui devient un atout de plus dans l’escouade offensive du PSG", a souligné Ménès. Ce rôle de doublure de Cavani va en tout cas permettre à Ben Arfa de disposer d'un temps de jeu plus important. Ce rôle de doublure de Cavani va en tout cas permettre à Ben Arfa de disposer d'un temps de jeu plus important.

