Angers : Pépé revient sur son mercato Par Damien Da Silva - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Courtisé avec insistance par plusieurs formations, dont l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille, sur ce mercato d'hiver, l'attaquant Nicolas Pépé (21 ans, 19 apparitions et 3 buts en L1 cette saison) n'a finalement pas quitté Angers. Dans les colonnes du quotidien L'Equipe, l'international ivoirien a expliqué son choix de rester au SCO malgré des offres concrètes en Angleterre. "J’ai essayé de vivre ça le plus calmement possible. (...) En tout cas, je ne me voyais pas tout de suite en Angleterre. Je voulais rester au SCO car il ne faut pas croire que j’avais tout de suite un départ dans ma tête. Je voulais aussi aider le club à se maintenir, je n’avais pas envie de brûler les étapes. Et si départ il y avait, je voulais plutôt rester en France. Je sais que mes agents et Olivier Pickeu (dirigeant d'Angers, ndlr) ont discuté avec Marseille mais je savais que j’allais rester", a confié Pépé. En réalisant une belle seconde partie de saison, Pépé ne devrait pas manquer de propositions l'été prochain. En réalisant une belle seconde partie de saison, Pépé ne devrait pas manquer de propositions l'été prochain.

