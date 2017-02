PSG : Ben Arfa se régale avec Draxler Par Romain Rigaux - Le 02/02/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Titulaire lors de la victoire du Paris Saint-Germain à Rennes (4-0) mercredi en Coupe de France, Hatem Ben Arfa (29 ans, 16 apparitions en L1 cette saison) a évolué aux côtés de Julian Draxler (23 ans, 3 matchs et 1 but en L1 cette saison). Le milieu offensif français a rendu un bel hommage à la recrue hivernale allemande arrivée en provenance de Wolfsburg. "C’est vraiment un très bon joueur, a confié l'ancien Niçois dans des propos rapportés par RMC. Techniquement, c’est un régal de jouer avec un joueur comme ça. Il sent vraiment le foot donc on peut dédoubler, redoubler les passes. C’est un vrai plaisir. Il démarre très bien son aventure avec le PSG donc on est vraiment très content. Il nous aide beaucoup, tout le monde est fier de lui." Draxler connaît une adaptation réussie au PSG et ses partenaires sont déjà sous le charme. Draxler connaît une adaptation réussie au PSG et ses partenaires sont déjà sous le charme.

Partager sur FacebookPartager sur TwitterPartager sur Google+