Rennes : Christian Gourcuff dépité

Rennes n'a pas existé face au PSG ce mercredi en Coupe de France (0-4). Après la rencontre, Christian Gourcuff était dépité.

"Il n'y a pas eu de match. On était toujours en décalage dans le pressing, on s'est épuisé. Quand on récupérait le ballon, on le balançait... Le premier but nous fait mal, c'est une faute d'inattention de notre part. Sur chaque occasion, ils nous transperçaient. C'était difficile de rivaliser en étant autant en décalage collectivement. Même dans la recherche, tout était décomposé... Sincèrement, se qualifier aujourd'hui, c'était compliqué. Ce n'est pas la défaite qui est difficile à digérer, c'est notre prestation. On a d'autres ambitions d'un point de vue collectif. Et là, ce soir, on ne sent pas de cohésion qui nous permettrait d'avancer", a fait remarquer l'entraîneur rennais au micro d'Eurosport.