Monaco : L. Jardim - "on a eu peur" « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Monaco s'est qualifié pour les 8es de finale de la Coupe de France mais non sans mal face à Chambly, équipe de National (5-4 ap). Leonardo Jardim reconnaît avoir souffert sur son banc. "Nous avons atteint notre objectif. C'était un match difficile. J'avais besoin de faire de la gestion de mes joueurs et on a pu voir nos jeunes. Avec beaucoup de sacrifices, on a réussi à gagner. C'est une belle expérience pour notre jeunesse car ça montre que même les équipes de National ont des bons joueurs. Nous avons eu des difficultés dans les couloirs et on a permis à Chambly de faire 25 centres. On a bien joué lors de la première mi-temps de la prolongation et ça a permis de se qualifier. On a eu peur mais on a mis un but puis un deuxième en début de prolongation et ça a tué le match", a analysé l'entraîneur de l'ASM après la rencontre. Le club de la Principauté continue d'être en course sur tous les tableaux. Le club de la Principauté continue d'être en course sur tous les tableaux.

