Rennes : Ruello va choquer les supporters...

Régulièrement critiqué pour son manque d’ambition, le Stade Rennais ne risque pas de faire taire ses détracteurs après la sortie médiatique de René Ruello. Selon le président du club breton, une 14e place en Ligue 1 ne serait pas décevante.

"J’espère qu’on va finir le mieux possible, a confié le dirigeant à Ouest-France. Ce serait bien de finir dans la première partie de classement. Une déception ? Non, si on termine dans la première moitié du classement, il n’y aura pas de déception. Mais si on finit quatorzième, non plus. Vous ne m’avez jamais entendu dire qu’on allait jouer les premiers rôles cette saison."

En fait, l'actuel 9e de L1 joue le maintien... Pas sûr que les supporters rennais soient du même avis.