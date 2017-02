Bordeaux : Gourvennec n'est pas jaloux « Par Eric Bethsy - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Grâce aux moyens injectés par leurs nouveaux propriétaires, l’Olympique de Marseille et le LOSC ont animé la fin du mercato hivernal. Pas de quoi rendre Jocelyn Gourvennec jaloux, l’entraîneur de Bordeaux préférant apporter quelques retouches à son effectif plutôt que de recruter en masse. "Vous savez, une équipe ce n’est pas additionner les joueurs et puis les lancer, c’est de créer du lien, un équilibre, des automatismes, des habitudes de jeu, d’avoir une pensée de jeu commune, a argumenté le coach des Girondins. Alors quand on doit intégrer un joueur, deux joueurs, c’est une chose, mais quand il faut en intégrer six ou sept, c’est autre chose. Après, chacun fait comme il le souhaite. On a de la stabilité sur le plan offensif parce que tous nos joueurs sont restés. On a de la stabilité et du vécu ensemble et ça doit être un atout par rapport à d’autres équipes." De son côté, Gourvennec se contente largement des arrivées de Daniel Mancini, Younousse Sankharé et Vukasin Jovanovic. De son côté, Gourvennec se contente largement des arrivées de Daniel Mancini, Younousse Sankharé et Vukasin Jovanovic.

