Nantes : Conceição voulait Messi et Ronaldo...

Après les arrivées de l’ailier Felipe Pardo (26 ans) et de l’attaquant Préjuce Nakoulma (29 ans), le FC Nantes a officialisé la venue en prêt de Sergio Oliveira (24 ans). Lors de sa présentation à la presse, le milieu qui appartient au FC Porto a pu découvrir l’humour de son nouvel entraîneur Sergio Conceição.

"Je n’aime pas le mercato de janvier, a confié le coach des Canaris. C’était une belle opportunité pour le club de rendre le groupe plus fort. On est content car on a un groupe plus équilibré pour réussir les objectifs du club. Bon, je voulais Messi et Ronaldo, mais ce n’était pas possible !"

A croire que la pire attaque de Ligue 1 (15 buts en 22 matchs) n’attire pas les stars…