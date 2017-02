Esp. (Cpe) : Atletico 1-2 Barça (fini)

Le FC Barcelone s’est difficilement imposé face à l’Atletico Madrid (2-1) ce mercredi soir, lors de la demi-finale aller de la Coupe du Roi.

Bien entrés dans la partie, les Blaugrana ouvraient rapidement la marque grâce à un exploit personnel de Suarez qui mystifiait la défense centrale adverse avant de tromper Moya d’un subtil extérieur du pied droit (0-1, 7e). Un but génial ! En place, les Catalans subissaient délibérément et attendaient le bon moment pour partir en contre. Sur l’un d’entre eux, l’Uruguayen n’était pas loin du doublé mais son altruisme lui jouait un mauvais tour.

Incapables de se rapprocher du but de Cillessen, les Colchoneros manquaient complètement leur première demi-heure. Pire, Griezmann et les siens coulaient sur un coup de canon extraordinaire signé Messi (0-2, 34e). Sur une autre planète, Neymar, intenable, et ses partenaires, s’amusaient sur la pelouse de Vicente Calderon, complètement éteint devant l’humiliation subie par les locaux.

Ces derniers affichaient un visage bien plus reluisant au retour des vestiaires et réduisaient l’écart par Griezmann de la tête (1-2, 60e). Enfin réveillé, le Français butait sur un Cillessen très vigilant dans la foulée sur une tentative à bout portant. Méconnaissables, les Barcelonais ne proposaient plus rien et se laissaient dominer par des Madrilènes complètement déchaînés. Jusque-là fébrile, Moya réalisait une énorme parade sur un magnifique coup franc de Messi.

Toujours en vie, les Rojiblancos ont eu l’opportunité d’égaliser à deux reprises par Torres mais la réussite fuyait l’Espagnol ! Gameiro et Godin manquaient également leurs tentatives dans le temps additionnel alors que Mascherano aurait pu concéder un penalty évident pour une faute sur Koke. Le Barça a tremblé mais a fait le plus dur avant la manche retour mardi prochain !