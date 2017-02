Lyon : Darder avait prévenu son agent Par Eric Bethsy - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Confronté à une rude concurrence dans l’entrejeu de l’Olympique Lyonnais, Sergi Darder (23 ans, 15 matchs et 1 but en L1 cette saison) a du mal à supporter sa situation. Mais pour le milieu de terrain, il n’était pas question de quitter Lyon cet hiver. "Un joueur de football est quelqu’un d'égoïste. On ne pense qu’à nous, on veut tout le temps jouer. Mais au final c’est le coach qui décide et on doit l’accepter, a confié l’Espagnol sur OL TV. (...) Je suis très bien ici, je n'ai pas envie de partir. J'en ai parlé avec mon agent, je suis bien à Lyon et à l'OL." Rappelons que l’ancien joueur de Malaga était titulaire à Marseille (1-2 ap), lors du 16e de finale de Coupe de France mardi. Peut-être un bon signe pour sa deuxième partie de saison. Rappelons que l’ancien joueur de Malaga était titulaire à Marseille (1-2 ap), lors du 16e de finale de Coupe de France mardi. Peut-être un bon signe pour sa deuxième partie de saison.

