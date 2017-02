Lyon : Lopes s'excuse pour sa provocation

Avant le 16e de finale de Coupe de France face à Marseille mardi (1-2 ap), Anthony Lopes (26 ans, 30 matchs toutes compétitions cette saison) avait rayé le nom de l'AS Saint-Etienne, ancien vainqueur de la compétition, sur son maillot (voir la brève de 11h57). Une provocation évidemment mal perçue et très largement commentée sur les réseaux sociaux. Le portier lyonnais n'a pas mis longtemps à s'excuser.

"Je ne pensais pas que cela allait prendre ces proportions-là. J'ai pu entendre et lire des choses qui m'ont abasourdi. On sait qu'avec les réseaux sociaux, on n'a pas le droit à l'erreur. Il n'y avait rien de méchant de ma part. La rivalité entre l'OL et l'ASSE est hors norme et les seuls qui peuvent vraiment la comprendre, ce sont les supporters des deux clubs. Si j'ai blessé ou dénigré l'ASSE et ses dirigeants, j'en suis vraiment désolé. Ce n'était pas du tout mon intention", s'est défendu Lopes dans Le Progrès.

Le derby est lancé.