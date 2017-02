Angers : 25 M€ refusés au total !

Le SCO Angers aurait pu récupérer beaucoup d'argent à l'occasion de ce mercato hivernal. Mais alors que les offres étaient belles, l'actuel 16e de Ligue 1 a préféré refuser de vendre Nicolas Pépé (21 ans, 19 apparitions et 3 buts en L1 cette saison), Famara Diedhiou (24 ans, 18 matchs et 6 buts), Cheikh N'Doye (30 ans, 18 matchs et 2 buts) et Karl Toko Ekambi (24 ans, 18 matchs et 2 buts).

"On aurait pu jouer les financiers et prendre en tout 25 M€, on a préféré garder nos atouts, a fait savoir ce mercredi le président angevin Saïd Chabane. Pour moi, c'est un mercato réussi à partir du moment où on a gardé nos forces. Même si l'appât du gain était là, on a résisté."

Hull City et Newcastle proposaient notamment plus de 10 millions d'euros, bonus compris, pour Pépé.