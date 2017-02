CdF : Rennes 0-4 Paris SG (fini) « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Trop facile. Même privé de Trapp, Meunier, Di Maria et Verratti, à l'infirmerie, et avec Thiago Silva, Matuidi et Cavani sur le banc, le Paris Saint-Germain a corrigé Rennes 4-0 en 16e de finale de la Coupe de France. Il n'y avait pas photo entre les deux équipes. Après un début de match timide de part et d'autre, les Parisiens ouvraient le score sur leur première véritable occasion. Lancé par Thiago Motta, Draxler s'en allait ajuster Costil (0-1, 27e). Dans la foulée, Lucas pouvait doubler la mise mais la frappe du Brésilien était un peu trop croisée. Ce n'était que partie remise. Car sur un centre de Ben Arfa, le milieu offensif parisien était bien placé au second poteau pour reprendre victorieusement (0-2, 38e). La rencontre était déjà pliée, les Rennais étant dominés et plus proches d'en prendre un troisième que de réduire l'écart... Au retour des vestiaires, servi par Ben Arfa, Nkunku avait l'occasion de plomber un peu plus les Rouge et Noir mais le jeune Parisien, pourtant idéalement placé, ne trouvait pas le cadre. Les hommes de Christian Gourcuff continuaient de ne rien montrer et le Roazhon Park se réveillait de temps en temps pour siffler ses protégés. Draxler s'en moquait et enfonçait un peu plus le clou d'une bonne frappe à l'entrée de la surface (0-3, 68e). Décidément, cette pelouse réussit bien à l'Allemand. En fin de rencontre, Ben Arfa, servi par un Pastore malin, ajoutait un dernier but, récompense de son envie de bien faire ce soir (0-4, 90e). Comme Monaco, Paris reste en lice sur tous les tableaux. En fin de rencontre, Ben Arfa, servi par un Pastore malin, ajoutait un dernier but, récompense de son envie de bien faire ce soir (0-4, 90e). Comme Monaco, Paris reste en lice sur tous les tableaux.

