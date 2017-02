CdF : Rennes - Paris SG, les compos

Rennes reçoit le Paris Saint-Germain ce mercredi soir (21h) lors des 16es de finale de la Coupe de France. Pour cette partie, l’entraîneur breton Christian Gourcuff doit faire sans M’Bolhi et Bensebaini, blessés, tandis qu’Armand, Lenjani, Baal, Fernandes et Gourcuff n’ont pas été retenus dans le groupe. Côté parisien, le coach Unai Emery doit faire sans Trapp, Meunier, Verratti et Di Maria, tous à l'infirmerie. Georgen, Callegari, Krychowiak, Lo Celso et Augustin n’ont pas été convoqués. Voici les compositions des deux équipes.

Rennes : Costil – Cavaré, Mendes, Gnagnon, Afonso Figueiredo – Hunou, Prcic, Chantôme, Diakhaby – Saïd, Sio.

Paris SG : Areola – Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell – Nkunku, Thiago Motta, Rabiot – Lucas, Ben Arfa, Draxler.