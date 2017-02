PSG : Jesé critique la gestion d'Emery « Par Romain Rigaux - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par le Paris Saint-Germain à Las Palmas cet hiver après six mois ratés dans la capitale, l'attaquant Jesé (23 ans) n'a pas apprécié sa collaboration avec Unai Emery. L'Espagnol a émis quelques critiques sur la gestion de l'entraîneur parisien. "Unai fait confiance à d'autres joueurs. Il a son onze et ne change pas. Je reste professionnel. Avec Emery, je n'ai pas joué donc c'est clair que je n'aimerais pas (revenir au PSG). Nous verrons ce qui se passera en juin. J'ai encore 5 ans de contrat au PSG, mais la vie du football est pleine de rebondissements et vous ne savez jamais où vous pouvez atterrir", a confié Jesé à la Cadena SER. Lors de ses apparitions sous le maillot du PSG, Jesé n'a jamais vraiment convaincu pour prétendre à plus de temps de jeu. Lors de ses apparitions sous le maillot du PSG, Jesé n'a jamais vraiment convaincu pour prétendre à plus de temps de jeu.

