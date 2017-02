PSG : Areola touché moralement après Monaco « Par Romain Rigaux - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Gardien numéro 1 du Paris-Saint Germain durant la première partie de la saison, Alphonse Areola (23 ans, 13 matchs en L1 cette saison) connait un début d'année 2017 plus compliqué. Dépassé par Kevin Trapp, plus rassurant, le portier parisien est en plein doute. Et ce n'est pas son entrée en cours de jeu contre Monaco (1-1) dimanche dernier pour remplacer l'Allemand, blessé à la cuisse gauche, qui va le rassurer, avec un but encaissé en fin de rencontre. Si l'ancien Lensois n'est pas le principal responsable de ce but, il s'agit tout de même d'un moment difficile. Moralement, forcément, c’est une soirée qui l’a touché, il n’est pas content de lui", a confié son entourage dans les colonnes de L'Equipe. Areola aura la chance de pouvoir rebondir très vite en débutant ce mercredi soir (21h) dans le but parisien face à Rennes en 16es de finale de la Coupe de France. Areola aura la chance de pouvoir rebondir très vite en débutant ce mercredi soir (21h) dans le but parisien face à Rennes en 16es de finale de la Coupe de France.

