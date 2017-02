Man Utd : Mourinho prévient Martial « Par Romain Rigaux - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'un très bon match contre Wigan (4-0) en FA Cup avec deux passes décisives, Anthony Martial (21 ans, 13 matchs et 2 buts en Premier League cette saison) a-t-il convaincu José Mourinho ? Alors que l'entraîneur de Manchester United lui avait promis de jouer le match de ce mercredi (21h) face à Hull City en cas de belle performance (voir ici), l'attaquant français débutera finalement sur le banc. "Anthony doit être meilleur que les autres qui jouent pour une place dans ce secteur. Nous avons plusieurs solutions à son poste. Il en a fait assez pour être sur le banc. Voulez-vous que je laisse Henrikh (Mkhitaryan) de côté alors qu’il a été élu homme du match et a si bien joué ? Je ne peux pas ! Après une telle performance, Mkhitaryan doit jouer. C’est aussi simple que cela", a lancé le Special One en conférence de presse. Un petit lot de consolation pour Martial qui n'était pas dans le groupe lors des deux rencontres face à Stoke City (1-1) et Hull City (1-2). Un petit lot de consolation pour Martial qui n'était pas dans le groupe lors des deux rencontres face à Stoke City (1-1) et Hull City (1-2).

