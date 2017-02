Barça : Umtiti impressionne Luis Enrique

Recruté par le FC Barcelone à l’Olympique Lyonnais l’été dernier, le défenseur central Samuel Umtiti (23 ans, 10 matchs en Liga cette saison) donne pour le moment entière satisfaction à son entraîneur, Luis Enrique. Le coach catalan a évoqué l’adaptation réussie du Français.

"Samuel s'est très bien adapté, d'abord en raison de ses qualités physiques, tactiques et techniques. Mais cela se joue aussi dans la tête, a estimé l’Espagnol en conférence de presse. Malheureusement, beaucoup de joueurs vont dans des grands clubs, comme Barcelone ou Madrid et vous attendez beaucoup de choses d'eux et ils n'y parviennent pas. Ce n'est pas le cas de Samuel Umtiti. Il ne souhaite pas être aussi bon qu'à Lyon : il veut progresser encore et encore."

A Umtiti de poursuivre sur sa lancée.