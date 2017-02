Montpellier : Gasset a reçu l'aval de Blanc « Par Youcef Touaitia - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nommé entraîneur de Montpellier (voir ici), Jean-Louis Gasset retrouve le club héraultais après un premier passage en 1998-1999. Adjoint de Laurent Blanc à Bordeaux, en équipe de France puis au Paris Saint-Germain, l'homme de 63 ans a d'ailleurs reçu la bénédiction de celui-ci pour reprendre les rênes du champion de France 2012. "J'ai reçu son aval. Ce n'est déjà pas si mal... Et ses encouragements bien sûr. Je l'avais vu dans des circonstances un peu difficile quand je lui ai dit que j'allais donner un coup de main à Montpellier. Il a compris que je voulais m'aérer la tête. Il a compris et il m'a dit : 'Ça va te faire du bien car tu vas travailler, tu vas réfléchir. Tu vas avoir plein de gens à qui parler, à voir et à gagner des matchs'. Il sait très bien que le football est ma passion. Donc il s'est dit que, pour moi, c'était la meilleure des choses", a assuré Gasset en conférence de presse. Son expérience sera un vrai plus pour le MHSC. Son expérience sera un vrai plus pour le MHSC.

