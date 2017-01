OM : R. Garcia - "bon pour la confiance"

A l'occasion des 16es de finale de la Coupe de France, l'Olympique de Marseille a dominé l'Olympique Lyonnais (2-1, ap) après la prolongation ce mardi. Emballé par l'ambiance du Stade Vélodrome, l'entraîneur phocéen Rudi Garcia a savouré cette qualification au micro de France 3.

"C’est beau de voir le Vélodrome en folie, cela donne de la force aux joueurs et nous a poussés à la victoire. Mais on n’a rien gagné, ce n’est qu’une qualification. Il était capital de se qualifier en huitièmes car on avait perdu à Lyon en championnat il y a quelques jours. C’est bon pour la confiance mais on a un match contre Metz vendredi. La victoire aide la récupération", a apprécié le technicien tricolore.

Pour confirmer, Marseille devra enchaîner avec une victoire sur la pelouse de Metz en Ligue 1 vendredi.