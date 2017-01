CdF : Marseille 1-1 Lyon (ap 105') Par Damien Da Silva - Le 31/01/2017 A+ Imprimer Email Texte: A- Après 105 premières minutes disputées, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais se neutralisent (1-1) pour le compte des 16es de finale de la Coupe de France. Dans une belle ambiance au Stade Vélodrome, le début de match était plutôt haché avec plusieurs imprécisions des deux côtés. Plus agressifs, les Phocéens dominaient les débats et Cabella, d'un tir qui frôlait le poteau de Lopes, puis Rolando, d'une reprise sur la barre, étaient à deux doigts d'ouvrir le score ! Quelques minutes plus tard, l'OM trouvait logiquement la faille avec une tête de Fanni bien placée sur un coup-franc de Lopez (1-0, 24e). Le Vélodrome explosait ! Dans la foulée, les Gones se réveillaient enfin avec une frappe enroulée juste à côté de Ghezzal. Après un moment de flottement, Marseille reprenait le contrôle du jeu avant la pause avec une ultime double situation dangereuse pour Lopez puis Thauvin. Au retour des vestiaires, l'OM subissait un coup dur avec la sortie sur blessure d'Evra, touché à la cuisse. De quoi déstabiliser les Phocéens ? Pas dans l'immédiat ! Gomis était tout proche de doubler la mise mais sa reprise passait juste à côté ! Trop en gestion, Marseille se montrait ensuite attentiste et Lyon en profitait pour pousser... et Tolisso, sur un excellent centre de Fekir, égalisait d'un tir placé (1-1, 62e). Une égalisation méritée. Après une première réaction une frappe lointaine de Lopez, l'OM repartait de l'avant et il fallait une belle parade de Lopes sur un tir en pleine lucarne d'Anguissa. En fin de match, Rybus stoppait de la main une frappe de Thauvin dans la surface... mais l'arbitre ne bronchait pas pour la plus grande colère des Olympiens ! Lors de la première période des prolongations, les débats étaient ouverts entre deux formations émoussées. Puis le Vélodrome chavirait ! Pour un but ? Non, pour l'entrée en jeu de Payet (voir brève 23h12) ! Dominateurs, les Phocéens poussaient mais Cabella ratait une énorme occasion en dévissant son tir devant Lopes... Suivez l'évolution du score et les buteurs en DIRECT sur le Live-Score de Maxifoot.

