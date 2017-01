Nantes : la grosse colère de Conceiçao « Par Youcef Touaitia - Le 31/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Lille a éliminé Nantes (1-0) ce mardi, lors des 16es de finale de la Coupe de France. Un résultat qui a rendu complètement fou l'entraîneur des Canaris, Sergio Conceiçao. "Je n'ai pas aimé ce match, a lancé le coach portugais en conférence de presse. Nous n'avons pas bien joué. C'est faible. Je respecte tout le monde mais Lille est un adversaire qui n'a rien fait du tout, les Lillois ne sont jamais venus une fois dans notre surface de réparation. C'est incroyable. On a eu cinq, six ou sept fois l'occasion de créer le danger. On n'est pas capable devant." Alors qu'il espérait plusieurs renforts cet hiver, le Lusitanien a subtilement taclé ses dirigeants. "Quand je suis arrivé, tout le monde a dit : "il faut quatre ou cinq joueurs." Il en est arrivé un seul. On va voir ce qui va se passer. Je vais regarder mon téléphone." Finalement, deux nouvelles recrues ont signé ( Alors qu'il espérait plusieurs renforts cet hiver, le Lusitanien a subtilement taclé ses dirigeants. "Quand je suis arrivé, tout le monde a dit : "il faut quatre ou cinq joueurs." Il en est arrivé un seul. On va voir ce qui va se passer. Je vais regarder mon téléphone." Finalement, deux nouvelles recrues ont signé ( voir la brève de 23h05 ).

