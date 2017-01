Rennes : Grosicki va bien partir à Hull

Comme nous vous l'indiquions ce mardi (voir brève 15h45), Rennes avait reçu une offre de 9 millions d'euros de la part de Hull City pour l'ailier Kamil Grosicki (28 ans, 16 matchs et 4 buts en L1 cette saison). Et l'international polonais va bel et bien rejoindre les Tigers selon Ouest-France !

Non retenu dans le groupe du club breton pour affronter le Paris Saint-Germain en Coupe de France mercredi, Grosicki a été aperçu à l'aéroport de Rennes et devrait donc très bientôt s'engager avec Hull City. Une belle opération financière, mais une vraie perte sportive pour les Rouge et Noir.