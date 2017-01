Roma : Spalletti évoque l'utilisation de Grenier « Par Youcef Touaitia - Le 31/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Prêté par l'Olympique Lyonnais, le milieu offensif Clément Grenier (26 ans) va tenter de se relancer du côté de l'AS Rome. Son entraîneur, Luciano Spalletti, a évoqué la possible utilisation de l'international tricolore. "Il est bon balle au pied et apporte de la qualité dans le jeu. Il a une bonne frappe et peut marquer depuis l'extérieur de la surface. Afin qu'il se sente à l'aise, je le verrais plus en tant que milieu de terrain ou milieu offensif, a estimé l'Italien en conférence de presse. Il existe aussi d'autres rôles qui pourraient mieux lui convenir ou du moins dans lesquels il se sentirait plus à l'aise dans le cas où il jouerait. Il doit, bien sûr, nous montrer qu'il peut jouer." Au fond du trou à Lyon, Grenier a une opportunité en or de remonter la pente à Rome. Au fond du trou à Lyon, Grenier a une opportunité en or de remonter la pente à Rome.

