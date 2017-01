Nice : Dante évoque la Chine « Par Youcef Touaitia - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Nouvel eldorado du football, la Chine attire de plus en plus des joueurs cotés sur le marché des transferts. Le défenseur central de Nice, Dante (33 ans, 18 matchs en L1 cette saison), a expliqué son point de vue sur cette tendance. "Je trouve ça intéressant qu'un pays investisse. Je pense que parfois, on ne regarde que l'aspect sportif, mais la Chine est un pays avec je ne sais combien de milliards d'habitants. Si je ne me trompe pas, c'est à cause d'un nouveau ministre qui adore le football. Et il veut que les jeunes voient les joueurs qu'ils aiment comme des modèles, a commenté l’Aiglon dans un entretien accordé à Goal, ouvrant la porte à un possible départ dans un futur proche. Je pense que c'est une idée intéressante, alors pourquoi pas ?" A priori, le Brésilien devrait au moins finir la saison avec le Gym. A priori, le Brésilien devrait au moins finir la saison avec le Gym.

