PSG : Guedes justifie son choix « Par Youcef Touaitia - Le 01/02/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Dans le viseur de Monaco, Lille et Manchester United, l'attaquant polyvalent Gonçalo Guedes (20 ans, 1 apparition en L1 cette saison) a finalement décidé de quitter le Benfica Lisbonne pour le Paris Saint-Germain. Un choix logique pour le jeune Portugais, qui a justifié sa décision. "Oui, ma volonté a toujours été Paris. Je sais que les footballs anglais et français sont différents mais sincèrement, je pense qu’à mon âge, pour un jeune, il valait mieux venir à Paris parce que c’est un grand club, même si Manchester m’aurait aidé aussi. Mais ici, je me sentirai plus à la maison qu’en Angleterre", a assuré le néo-Parisien dans un entretien accordé à RMC. A Guedes de montrer ce dont il est capable désormais. A Guedes de montrer ce dont il est capable désormais.

