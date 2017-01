PSG : Emery refuse de voir Jesé comme un échec « Par Damien Da Silva - Le 31/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Auteur d'une première partie de saison très décevante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, l'ailier Jesé (23 ans, 9 apparitions et 1 but en L1 cette saison) a été prêté à Las Palmas ce mardi (voir brève 11h56). Devant les médias, l'entraîneur parisien Unai Emery s'est confié sur la situation d'un joueur recruté 25 millions d'euros l'été dernier. "Jesé est encore jeune, il y a une attente. Il peut grandir dans des conditions différentes. On ne peut pas parler aujourd’hui d’échec, on verra dans le futur s’il répond aux attentes. C’est un processus. Nous pensons qu’en jouant plus, il peut grandir, trouver de la confiance, et du rythme. C’est un chemin à prendre", a relativisé le technicien espagnol. Avec les arrivées des jeunes ailiers Julian Draxler et Gonçalo Guedes, il paraît tout de même difficile d'imaginer un avenir pour Jesé au PSG. Avec les arrivées des jeunes ailiers Julian Draxler et Gonçalo Guedes, il paraît tout de même difficile d'imaginer un avenir pour Jesé au PSG.

