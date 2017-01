West Ham : Bilic sans rancune avec Payet

Si l'entraîneur de West Ham Slaven Bilic n'a pas été tendre avec le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans) lors du récent bras de fer de l'international tricolore, le technicien croate semble bien décidé à tourner la page après le transfert de ce dernier à l'Olympique de Marseille pour 29,3 millions d'euros. En conférence de presse, le coach des Hammers a ainsi souhaité bonne chance à son ancien joueur.

"Est-ce qu'il doit faire ses excuses ? Non, je ne dirais pas ça. Les joueurs vont et viennent, et je n'ai pas à dire s'il doit ou pas s'excuser. Il est parti, il est rentré à la maison, c'était son souhait et je ne n'oublierai pas à quel point il a été bon pour nous. Ce que nous avons atteint avec lui a été une belle histoire pour West Ham, la Premier League et la France. Je veux le remercier pour tout ce qu'il a fait pour nous. Il a été brillant la saison passée, on a été brillant avec lui. Cette histoire est terminée. Je lui souhaite bonne chance à Marseille", a déclaré Bilic.

Une déclaration plutôt classe après un tel feuilleton...