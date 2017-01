CdF : Lens chute à Bergerac !

Surprise ce mardi soir avec l'élimination de Lens sur la pelouse de Bergerac (2-0) en 16es de finale de la Coupe de France. Pourtant favoris, l'actuel 4e de Ligue 2 se fait donc sortir par un pensionnaire de CFA.

Loin de leurs bases, les Lensois craquaient en fin de première période sur un but de Bouscarrat (38e). Incapables de trouver la faille et bousculés, les Sang et Or se faisaient ensuite surprendre dès la reprise de la seconde période par Covin (48e).