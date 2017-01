PSG : Augustin ne veut toujours pas être prêté

Alors qu'Unai Emery souhaitait profiter du mercato hivernal pour l'envoyer acquérir du temps de jeu ailleurs, Jean-Kévin Augustin (19 ans, 10 apparitions et 1 but en L1 cette saison) refuse toujours d'être prêté par le Paris Saint-Germain. Le jeune attaquant parisien, qui a notamment refusé l'AS Saint-Etienne et le FC Nantes, devrait donc terminer la saison chez les champions de France... en passant le plus clair de son temps en réserve.