Monaco : Bahlouli rebondit à Lille (officiel)

Après Anwar El-Ghazi (voir la brève de 10h10) et Junior Alonso (voir la brève de 12h16), le LOSC vient d'officialiser sa troisième recrue de la journée ! Il s'agit de Farès Bahlouli (21 ans).

De retour à Monaco après un prêt raté au Standard de Liège, le milieu offensif a été transféré à Lille où il a signé un contrat de trois ans et demi. Visiblement, le responsable du recrutement des Dogues, Luis Campos, qui l'avait déjà fait venir sur le Rocher en provenance de Lyon, croit toujours en lui...

"Je suis très heureux de rejoindre cette belle équipe de Lille. Je suis content car j'arrive dans un très bon club français, avec un projet ambitieux pour les années à venir. Je m'y retrouve complètement, j'aspire désormais à avoir du temps de jeu pour progresser. Ce projet mise notamment sur les jeunes joueurs comme moi, c'est donc très intéressant. À moi de démontrer sur le terrain que je suis à la hauteur. Je peux vous dire que j'ai les crocs. J'ai envie de montrer au LOSC que le club a eu raison de me faire confiance. Je veux porter ce maillot et ce club le plus haut possible", a réagi la recrue lilloise.