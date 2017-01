Lille : El-Ghazi, c'est fait !

Lille : El-Ghazi, c'est fai t ! « Par Pierre-Damien Lacourte - Le 31/01/2017 » A+ Imprimer Email Texte: A- Comme prévu, Anwar El-Ghazi (21 ans, 20 matchs et 2 buts toutes compétitions cette saison) est Lillois ! L'attaquant de l'Ajax Amsterdam s'est engagé ce mardi matin pour quatre ans et demi avec les Dogues. Le LOSC vient d'officialiser l'information. Le montant de l'opération est estimé à 7 millions d'euros. "Je suis très content d'être au LOSC. Dès que j’ai commencé à discuter avec le club, j’ai eu un très bon feeling. J’ai désormais hâte de débuter. J’ai vu les trophées en arrivant… Et je suis pressé de rencontrer les supporters. Je sais que Kluivert ou encore Hazard ont joué ici, ce sont des grands noms, ça veut bien dire que le LOSC est un grand club ! Si j'ai un message à envoyer aux supporters, c'est que je ferai du mieux possible et que je me donnerai tout le temps à 100%", a promis l'international néerlandais.



