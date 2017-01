West Ham : Payet, le patron estime l'OM chanceux

Après un long bras de fer, le milieu offensif Dimitri Payet (29 ans) a finalement quitté West Ham cet hiver pour l'Olympique de Marseille lors d'un transfert estimé à 29,3 millions d'euros. Un montant important, jugé pourtant faible par le propriétaire des Hammers David Sullivan.

"Nous avons proposé des vols gratuits à Payet, de l'aide pour sa femme. Il nous a dit qu'il voulait retourner à Marseille... Le prix de vente qu'à obtenu Marseille pour le transfert de Payet ne rentre pas dans notre évaluation, les dirigeants de l'OM étaient très durs en négociations et sont chanceux que nous ayons accepté cette offre. Payet n'a parlé à personne pendant 6 semaines. L'équipe ne le voulait plus, le coach non plus", a confirmé le dirigeant londonien à la BBC.

Sur le terrain, Payet va devoir désormais se montrer à la hauteur d'un tel investissement.